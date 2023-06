Com’è morto Rino Gaetano | “Non è stata una morte naturale”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 giugno 2023)aveva solo 31 anni quando èil 2 giugno 1981 in un tragico incidente stradale a Roma. Il cantautore ha lasciato un vuoto lungo 38 anni, nei quali si sono allungate delle ombre. È stato vittima di un malore improvviso o di una distrazione? Forse ha avuto un colpo di sonno? Tante le domande attorno alladi. Di certo c’è che perse il controllo della sua Volvo 342, finendo contromano dall’altra parte della strada. In quel momento arrivava un camion in senso contrario: l’impatto fu violentissimo. La fiancata della macchina del cantante venne colpita, schiacciata e spinta lontano dall’autocarro. Mancavano pochi minuti alle quattro:, dopo aver trascorso la serata con gli amici, stava tornando a casa sua, in ...