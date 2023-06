Come Instagram e Facebook hanno scoperchiato il caso “We Are Social”

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 25 giugno 2023) C’è unche da giorni sta riempiendo le pagine dei quotidiani e che ha dato vita a una vera e propria mobilitazione sui. Parliamo di una storia che risale ad alcuni anni fa, quando i dipendenti “al maschile” di We Aredato vita a una chat su Skype in cui – durante l’orario di lavoro – si scambiavano battute sessiste (e non solo) sulle loro colleghe. Una vicenda che ha squarciato il velo di Maya su una situazione che sembra essere estesa (ovviamente con alcune differenze) a tutto il mondo delle agenzie pubblicitarie. We Are, la chat Skype e le molestie sessuali Tutto è partito da un profilo“anonimo” – chiamato Monica Rossi – che ha pubblicato l’intervista al pubblicitario Massimo Guastini: è lui, facendo nomi e cognomi, ad aver ...