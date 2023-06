Coldiretti denuncia il boom di fotovoltaico su terreni agricoli | un fenomeno che ci preoccupa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Il Presidente di, Ettore Prandini, hato in una lettera al governo il consumo di suolo fertile determinato dallo sviluppo incontrollato delsul suolo agricolo. Si tratta di unnte, monitorato da Italia Nostra in questi anni e certificato anche da Ispra nel suo annuale rapporto. Nel 2019 sono stati coperti con pannelli fotovoltaici 246 ettari (ha) di suolo, nel 2020 242 ha e solo 70 ha nel 2021. In totale risultano coperti da17.560 ha di terreno, per la produzione di circa 9.000 MW. La regione con più superficie occupata da impianti fotovoltaici (FV) a terra è la Puglia, con 6.123 ettari (circa il 35% di tutti gli impianti nazionali), seguita dall’Emilia-Romagna (1.872 ha) e dal Lazio (1.483 ha). L’Ispra ci informa che “al ...