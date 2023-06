Club Libertad vs Atletico Mineiro – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 giugno 2023) Ilpotrebbe soppiantare l’nel Gruppo G quando le due squadre si affronteranno martedì 27 giugno all’Estadio Tigo La Huerta in uno scontro di Copaores. Ilè a tre punti dalla squadra brasiliana in classifica e la partita è tutt’altro che scontata per entrambi i, con la squadra ospite che ha la possibilità di vincere la sezione. Il calcio di inizio divsé previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le squadreLa Copa ...