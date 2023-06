Circum | guasti alla linee elettriche | stop ai treni sulle tratte Terzigno-Sarno e Pompei-Poggiomarino

(Di domenica 25 giugno 2023)linea elettrica aerea: duedellavesuviana ferme. Nuovi disagi per gli utenti che si servono dellevesuviane. A poco più di una settimana dal via al nuovo piano predisposto dall’Ente Autonomo Volturno per i mesi di luglio e agosto, l’azienda di trasporti è costretta a comunicare che lesono momentaneamente interrotte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

