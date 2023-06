Cina | a Wuhan apre una scuola sino-italiana di economia e diritto

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 giugno 2023) Una nuovadiedè stata inaugurata a, capoluogo della provincia centrale cinese dello Hubei. La, co-fondata dalla Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) e dall’Università La Sapienza di Roma, mira a coltivare talenti internazionali per integrare le discipline die management. Dal 2016 le due università hanno portato avanti una cooperazione approfondita e hanno ottenuto risultati fruttuosi, ha dichiarato il presidente della ZUEL, Yang Canming. Yang auspica che le due università continueranno ad approfondire la cooperazione e a creare un nuovo modello per lo sviluppo delle scuole di cooperazione-straniere,ndo una ...