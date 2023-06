Ciclismo | tutti i campioni nazionali all’estero | vincono Tadej Pogacar e Remco Evenepoel

(Di domenica 25 giugno 2023) Sabato e domenica dedicati alle prove in linea: si assegnano i titoli diper ilsu strada. Andiamo a scoprirei vari vincitori, oltre al nostro Simone Velasco: spettacolo in Belgio e Slovenia con i successi diPROVA IN LINEA2023 BELGIODANIMARCA Mattias Skjelmose GERMANIA Emanuel Buchmann GRAN BRETAGNA Fred Wright IRLANDA Ben Healy ITALIA Simone Velasco KAZAKISTAN Alexey Lutsenko LETTONIA Emils Liepins LUSSEMBURGO Alex Kirsch PAESI BASSI Dylan Van Baarle PORTOGALLO Ivo Oliveira SLOVENIASPAGNA Oier Lazkano

I Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada si chiudono oggi con l'ultima gara in programma, la prova in linea femminile ... Gli occhi sono ovviamente puntati su Elisa Longo Borghini, fresca ...

Sabato e domenica dedicati alle prove in linea: si assegnano i titoli di campioni nazionali per il ciclismo su strada. Andiamo a scoprire tutti i vari vincitori, oltre al nostro Simone Velasco: spette ...