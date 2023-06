Ciclismo | Remco Evenepoel apre la porta a una partecipazione alla Vuelta

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023) E secorresse laa España 2023? Il Campione del Mondo non chiude lacorsa a tappe spagnola, anche se i suoi obiettivi stagionali sono ovviamente altri (leggerevoce riconferma del titolo iridato in quel di Glasgow). Il ventitreenne originario di Aalst ha infatti dichiarato a diversi media dei suoi dintorni come non sia proprio fuori dai suoi piani un approdo là dove ha già vinto un anno fa. Così ha parlatoDerniere Heure: “Tutto è possibile. Devo solo assicurarmi di essere mentalmente e fisicamente in grado difare una preparazione simile a quella del Giro. Vedremo come andràil ritiro in Italia. Diciamo che tra due settimane vedremo quale sarà il programma di agosto e settembre....