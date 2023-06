Ciclismo Campionati Italiani 2023 | risultati e classifica prova in linea donne Elite | vince Longo Borghini in volata

(Di domenica 25 giugno 2023)dellaindeidisu strada. A Comano Terme, dopo 148 km, ad imporsi è Elisa, bravissima a spuntarla nellafinale. L’atleta della Trek-Segafredo ha battagliato fino all’ultimo con Silvia Persico, riuscendo ad imporsi al fotofinish. Per la piemontese si tratta dell’undicesimo titolo in carriera. Secondo posto dunque per Persico, mentre a completare il podio è Marta Cavalli. Da segnalare anche il quarto posto di Gaia Realini, che ha guidato il gruppo fino a pochi chilometri dal traguardo. Di seguito l’ordine d’arrivo. ORDINE DI ARRIVO Elisa...

A Comano Terme Simone Velasco si laurea campione italiano disu strada battendo allo sprint Rota e Sbaragli. Grandissima prestazione corale della squadra all'attacco sin dai primi istanti della corsa, con la fuga che si è sviluppata a 30 km dal via. ...Curatolo, di professione ingegnere, da anni gareggiava neidella categoria Master di spada. Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli Precedentesu Pista - 6 Giorni ...Italiani 2023 disu strada si chiudono oggi con l'ultima gara in programma, la prova in linea femminile riservata alle donne Elite. La maglia tricolore si assegna lungo i 148 ...

Ciclismo femminile, oggi i Campionati Italiani 2023: percorso, favorite, altimetria, programma tv. Longo Borghini favorita OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ELISAAAAAAAAAA LONGO BORGHINI! In volata la piemontese della Trek Segafredo è la nuova campionessa italiana! ULTIMA CURVA... 500 metri all'arrivo! ULTIMO CHIL ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Persico e Longo Borghini hanno ora 8" di vantaggio su Realini e Cavalli. Sarà questo lo scatto buono per andare al traguardo 17.04 ATTENZIONE! Realini ...