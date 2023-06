“Ci ha lasciati per sempre” Cinema in lutto | la stella del grande attore si è spenta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 giugno 2023) L’annuncio della morte dell’è arrivata ieri: a darne notizia la collega e amica si: “Grazie a tutti i suoi fan e amici per tutto il supporto in questi ultimi mesi. Era unstraordinario e un essere umano brillante, e sono stata fortunata ad averlo avuto nella mia vita”, le parole dell’attrice Bette Midler.poliedrico, aveva 86 anni, ed ha preso parte ad alcune pellicole che hanno segnato in maniera indelebile la storia delmondiale. >“Follia pura”. Italia Loves Romagna, panico in diretta: furia social quando Laura Pausini è salita sul palco Sul profilo Facebook dell’è stato pubblicato un post firmato da un’amica, Helen Sanders: “Volevo ringraziarvi tutti per aver stretto l’amicizia con Frederic sulla sua pagina FaceBook e per tutti i ...