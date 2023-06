Chiude 23 Dischi | un' istituzione per appassionati della musica

"Il 23", un'isitituzione nel campo della produzione musicale, si appresta ad abbassare le serrande, dopo mezzo secolo da protagonista. Passando indenne tutte le mode, dal viniile, alle ...La sua presenza quasi rassicurante sparirà, così come spariranno ie i cd. Una storia, quella del 23, iniziata 50 anni fa da Maurizio Boldrin e il suo socio. 'Durante una tournée negli Stati ...In questo momento c'è davvero tanto interesse per inon solo da parte dei vecchi collezionisti, ma anche dei ragazzi. Indubbiamente è un bellissimo oggetto e le copertine sono dei quadri'. IL ...

Un pezzo di storia di Padova: chiude il negozio di dischi "Il 23" PadovaOggi

Cinquant'anni di novità musicali, dischi introvabili, provenienti dagli Usa e dal resto del mondo, un passaggio irrinuciabile anche per gli artisti che si sono trovati a passare a Padova. (ANSA) ...Dopo cinquant'anni di onorata attività, in cui intere generazioni di padovani hanno fatto incetta di vinili introvabili altrove, lo storico negozio all'angolo tra via Vescovado e via Barbarigo chiuder ...