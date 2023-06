Chiesa | l' agente | Non ha mai chiesto 8 milioni alla Juventus per il rinnovo

'In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico- la nota del procuratore - , Fali Ramadani,del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta ...... FedericoL'di Federico, Fali Ramadani, smentisce le voci secondo cui il calciatore della Juventus avrebbe chiesto al club bianconero 8 milioni per firmare il rinnovo. Ramadani ...Recita così la nota ufficiale diffusa da Ramadani: 'In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico, Fali Ramadani,del giocatore, smentisce le ...

Juve, l'agente di Chiesa: "Smentisco richiesta di 8 milioni per prolungare" - Sportmediaset Sport Mediaset

Brandendo due pezzi di legno, ha divelto il crocifisso e le panche della parrocchia. Ha lanciato per terra i libretti della funzione e distrutto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...