Chiesa e massoneria restano incompatibili? La storia e il ruolo dei gesuiti

...cattolica per fondare la contro -per eccellenza. Il rovesciamento e l'appropriazione strumentale di nomi, simboli ed espressioni cristiane hanno contribuito a rendere launo ...... dai funzionari dellaai membri della Guardia nazionale fino agli amministratori comunali: ... inoltre i valori fondamentali della" solidarieta, discrezione, fratellanza e carita " ...Laveniva da lui considerata come relativista, libertaria, naturalista e diabolica. Oggi lasembra aver cambiato rotta. Soprattutto dopo la famosa lettera del cardinale Gianfranco ...

Chiesa e massoneria restano incompatibili La storia e il ruolo dei ... ilGiornale.it

Pubblichiamo articolo redatto da Stefano Fontana, direttore dell’Osservatorio Internazionale Card. Van Thuan, sulla figura di Leone XIII, di cui quest’anno ricadono i 120 anni dalla morte.Numero di partita IVA e numero d'iscrizione al Registro Imprese 11673800964 del Registro delle Imprese di Milano. Registrazione della testata giornalistica Lettera43 presso il Tribunale Ordinario di ...