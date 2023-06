Chiara Corbella | Roma intitola una strada alla mamma 28enne che rinunciò alla chemio per far nascere suo figlio

era una donna romana di 28 anni che scelse di morire per dare alla luce la suo bambino. E, adesso, dopo la notizia che la mamma coraggiosa diventerà beata, ecco che Roma ha deciso di ...Il Comune di Roma onoraPetrillo Il Comune di Roma ha deciso di dedicare un luogo significativo alla memoria diPetrillo, una giovane donna romana ...Roma, 13 giugno 2023 - "Ricordiamo oggi, con commozione, l'anniversario della scomparsa diPetrillo . Una figura per noi di Pro Vita & Famiglia fondamentale, nonché per me personalmente una persona conosciuta e apprezzata da vicino, fin da quando era bambina", così Toni ...

Una strada di Roma dedicata a Chiara Corbella: incinta, non curò ... Fanpage.it

Un omaggio alla madre che sarà beatificata. Il suo nome è Chiara Corbella Petrillo e a lei sanno dedicati una strada, una piazza o un giardino di Roma. La Chiesa cattolica ...Chiara Corbella era una donna romana di 28 anni che scelse di morire per dare alla luce la suo bambino. E, adesso, dopo la notizia che la mamma coraggiosa diventerà beata, ecco che Roma ha deciso di i ...