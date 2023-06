Chef rapito in Ecuador | in un video il blitz nel ristorante | l’uomo viene portato via da due uomini armati

Chi è loPanfilo Colonico ,originario di Sulmona , in provincia dell 'Aquila , che da poco più di due anni si era trasferito all'estero. panfilo.jpg Prima dell'Ecuador, Colonico era ...in Ecuador da quattro persone all'interno del proprio ristorante Il Sabore mio . Ore di angoscia per Panfilo Colonico ,abruzzese originario di Sulmona, in provincia dell'Aquila, da poco ...La Farnesina e il personale diplomatico in Ecuador stanno seguendo la vicenda delloitalianonel Paese sudamericano. Lo confermano fonti del ministero degli Esteri. L'uomo è statoda quattro persone all'interno del proprio ristorante, 'Il Sabore mio'. Si tratta ...

Ecuador, rapito lo chef italiano Panfilo Colonico: blitz di finti poliziotti nel suo ristorante | La Farnesina conferma TGCOM

(wn24)-Guayaquil(Ecuador) – Panfilo Colonico, uno chef di Sulmona(AQ) che danni vive in Ecuador dove, tra l’altro, è una vera e propria star del sitema enogastronomico con il nome d’arte Benny, è stat ...Panfilo Colonico, chef italiano da due anni stabilitosi in Ecuador, è stato rapito all'interno del suo ristorante da quattro individui.