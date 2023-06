Chef abruzzese rapito in Ecuador | il blitz del gruppo armato nel ristorante

(Di domenica 25 giugno 2023) La Farnesina e il personale diplomatico instanno seguendo la vicenda delloitalianonel Paese sudamericano. Lo confermano fonti del ministero degli Esteri. L'uomo è statoda quattro persone all'interno del proprio, «Il Sabore mio». Si tratta dello(precisamente di Sulmona, in provincia dell'Aquila) Panfilo Colonico, da poco più di 2 anni nel Paese sudamericano, molto conosciuto sul posto come "Benny". Le telecamere del proprioa La Garzota, quartiere vicino all'aeroporto della metropoli di Guayaquil, capitale commerciale dell', mostrano due individui vestiti da poliziotti che restano fuori il locale mentre altri due con la minaccia delle armi lo prelevano per ...

SULMONA - Uno chef di Sulmona, Panfilo Colonico, è stato rapito in Ecuador all'interno del suo ristorante, "Il Sabore mio". La notizia si è diffusa subito a ...