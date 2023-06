Chef abruzzese rapito in Ecuador da un commando armato di mitra | il momento del sequestro ripreso dalle telecamere

LoPanfilo Colonico è stato rapito in Ecuador da un commando armato di mitra . Il momento del sequestro è stato ripreso dalle telecamere e le immagini, terribili, mostrano loin balia ...Ma la realtà si dimostra terribile Juana, a 3 anni viene rapita in un parco: dopo 27 anni incontra la sua vera mamma e denuncia i rapitorirapito in Ecuador I criminali hanno ...SULMONA - Viene rapito in Ecuador da quattro persone all'interno del proprio ristorante 'Il Sabore mio'. Si tratta dello(precisamente di Sulmona, in provincia dell'Aquila) Panfilo Colonico , da poco più di due anni nel Paese sudamericano, molto conosciuto lì, come 'Benny'. Come riporta l'Agi, le ...

COMMANDO ARMATO RAPISCE NOTO CHEF ABRUZZESE Certa stampa

Lo chef abruzzese Panfilo Colonico è stato rapito da quattro persone all'interno del proprio ristorante "Il Sabore mio" ...