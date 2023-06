Ceccon e Quadarella | la tripletta al Settecolli | che colpo a delfino e nei 400 sl

(Di domenica 25 giugno 2023), ultimo atto a Roma. Ultime speranze per acciuffare i Mondiali di Fukuoka. Si parte dai 50 sl rosa: per tre centesimi la campionessa italiana Sara Curtis non ha migliorato il personale, per ...

senza fatica Simonacompleta il tris come: dopo 800 e 1500, duella e infilza la belga valentina Dumont in 4'05'85 (contro 4'06'27), terza l'ungherese Kesely 4'06'41, ...IL LIVE DELLA SESSIONE SERALE Cometra gli uomini, in campo femminile Simonaanche punta al tris e domina le batterie dei 400 stile libero in 4'10 78. Martina Carraro è terza ...... a fianco a lui in zona mista, mentre non si distrae Simonache subito dopo Scozzoli entra in piscina per gli 800 stile libero, vinti come i 1500 di ieri. Doppietta anche perche ...

59° Trofeo Sette Colli. Giorno 3 - Tripletta per Simona Quadarella e Thomas Ceccon Nuoto•com

Ultimo giorno di Settecolli al Foro Italico e si sono concluse le batterie del mattino. Thomas Ceccon e Simona Quadarella sono a caccia del tris e per entrambi nel pomeriggio ci saranno le finali A co ...Seconda giornata della 59º edizione del Trofeo di nuoto Sette Colli, tra i tanti momenti importanti, si sono imposti Ceccon e Quadarella ...