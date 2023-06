Cassazione conferma inettitudine della docente di filosofia

(Di domenica 25 giugno 2023) Assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come 'prof' di storia ealla scuola secondaria. E nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe, provoca le ...

... Alessandro è morto dopo 7 giorni di agonia: aveva 41 anni La difesa della prof : 'Libertà di insegnamento ' 'La liberà di insegnamento in ambito scolastico - sottolinea lache ha respinto ...Ora laha confermato la destituzione per questa docente bollata di "inettitudine permanente e assoluta" malgrado il tentativo della 'prof' di rifarsi alla "libertà di insegnamento". L'...Mala confisca del Force Blue e dei 3,6 milioni di euro. Contro questa sentenza, c'è un nuovo ricorso in. Che, nella primavera 2021, per la seconda volta dà ragione all'...

