Caso Visibilia | il ministro Santanchè pronta a chiarire | “Fiera di riferire in Aula”

(Di domenica 25 giugno 2023) “Io penso che non ci sia nessun problema a. È una richiesta legittima del Parlamento, sono contenta che ilabbia dato la sua disponibilità. L’ho vista tranquilla in queste ore, come sono tranquilla io”. Nella giornata di ieri, 24 giugno, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto la sua suldella ministra del Turismo Daniela. La premier, dopo giorni di pressing dell’opposizione e anche di Lega e una parte di Forza Italia, ha chiesto alla Ministra di fare chiarezza sulla sua attività di imprenditrice. Tra le accuse rivolte alle aziende che facevano riferimento a, confermate dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci, c’è quella di non aver pagato “stipendi” e “tfr” ad alcuni dipendenti della società e di aver fatto lavorare ...

Santanchè, Meloni rompe il silenzio 'Se sarà formalizzata la richiesta di riferire in ... La vicenda della causa di lavoro, riportata dal Fatto quotidiano, riguarda u n ex dirigente di...'Io penso che non ci sia nessun problema a riferire. È una richiesta legittima del Parlamento, sono contenta che il ministro Santanchè abbia dato la sua disponibilità. L'ho vista tranquilla in queste ...Ilriguarda la galassia di società del gruppo quotato in borsafondato dalla stessa Santanchè, la quale è rimasta come socia di maggioranza fino al 2022. I soci di minoranza hanno ...

Il caso Visibilia: la crisi ed i debiti della Santanchè CORRIERE DEL GIORNO

L’ho vista tranquilla in queste ore, come sono tranquilla io”. Nella giornata di ieri, 24 giugno, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto la sua sul caso della ministra del Turismo Daniela ...L’inchiesta della Procura di Milano avviata a novembre del 2022 sul ministro del Turismo, la senatrice Daniela Santanché: «La presentazione di bilanci inattendibili ha ritardato l’emersione di un diss ...