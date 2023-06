Caso Taylor | nuova beffa per la Roma | la Uefa conferma l'inglese tra gli arbitri Elite

SWIFT La nostraè stata protagonista di ben due eventi spiacevoli. Nel primo, è stata raggiunta da un fan sul palco che ha tentato di abbracciarla e poi strattonarla, nel secondo, ......il sapore di ripicchetta da cortile nei confronti di uno che non è uno qualsiasi - non alo ... non bastavano le quattro giornate inflitte a Mourinho per le dichiarazioni sul nefasto arbitro...Cecchinato sfiderà all'esordio Mackenzie McDonald e, indi vittoria, affronterebbe agli ottavi di finale la testa di serie numero unoFritz . L'americano ha bisogno di ritrovare fiducia e ...

Caso Taylor, nuova beffa per la Roma: la Uefa conferma l'inglese tra ... Calciomercato.com

VENEZIA - Ha acquistato casa a Venezia, zona San Marco, insieme alla moglie Laura Moretti di origini veneziane. Tom Berenger è un attore e produttore cinematografico statunitense, tra i ...La vicenda Mourinho-Uefa è davvero triste. Triste da morire. E non solo perché avrebbe il sapore di ripicchetta da cortile nei confronti di uno che non è uno qualsiasi – non a caso lo chiamano Special ...