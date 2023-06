Caso plusvalenze | la data clou | per la Juve cambia tutto

Leggi su quifinanza

(Di domenica 25 giugno 2023) Quella appena cominciata si preannuncia come un’estate davvero caldissima per le squadre di Serie A. Alcuni imprevedibili colpi di scena ci sono già stati, a partire dal cambio di guida operato dalla squadra detentrice dello Scudetto, quel Napoli che ha scelto di concludere la propria esperienza con Luciano Spalletti in panchina: fallito il tentativo di accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis, i partenopei ora verranno affidati nelle mani esperte di Rudi Garcia, il tecnico francese che in Italia ha già allenato la Roma negli ultimi anni di attività di Francesco Totti. Anche le inseguitrici stanno vivendo un mese di giugno molto movimentato, sopratsulla sponda milanese. Mentre l’Inter di Simone Inzaghi sta cercando di capire su quali pilastri potrà fare affidamento nella prossima stagione (con Edin Dzeko ceduto in Turchia, Romelu Lukaku ancora in standby e ...