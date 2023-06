Caso Djokovic e Covid | è giustificato limitare la libertà del singolo per tutelare la collettività

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) di Kevin De Sabbata* Nel suo ultimo blog qui su ilfattoquotidiano.it, Sara Gandini solleva una serie di importanti questioni e di critiche certamente non senza merito in relazione alla campagna vaccinale contro il-19 e aldi Novak. In molti paesi la gestione della pandemia e delle vaccinazioni anti-è stata inficiata da errori e ha mostrato in modo plateale i limiti dell’approccio dominante alla sanità pubblica. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti etico-giuridici di cui bisogna tenere conto e che possono contribuire ad ampliare ulteriormente il dibattito. Il problema, nel, è che di mezzo c’era la violazione di norme di legge. Il diritto è un’espressione dell’autorità e della sovranità dello stato e opera in base al principio di eguaglianza. Per ...