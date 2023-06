Case vacanze on line | le regole da seguire per evitare le truffe

(Di domenica 25 giugno 2023) Lo scorso anno in Campania sono state decine le denunce di persone che fidandosi di annunci dionsi sono presentate nei luoghi di villeggiatura e hanno avuto una brutta sorpresa. È già tempo di ferie ma per le prenotazioni bisogna stare attenti soprattutto a quelle delleon“con

...e il portale online divacanza, rinnovano la loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione dei soggiorni sul web. Sempre più persone organizzano in totale autonomia le, ...... soprattutto, in seconde" di proprietà o in affitto " o da amici e parenti. Spesa : a fronte ... per letra giugno e settembre, un budget di circa 1.130 euro ciascuno, il 10% in più dello ...... portale online divacanza, rinnovano la loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione delleonline. Testimonial dell'iniziativa Marco Camisani Calzolari Sempre più ...

La truffa della casa vacanze, ecco i segnali: il proprietario all'estero, i super sconti e quel lucchetto da g ilgazzettino.it

Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze, e questa tendenza ha attirato purtroppo l’attenzione dei malintenzionati, facendo aumentare il rischio di imbattersi in tenta ...Polizia Postale e Airbnb collaborano per prevenire truffe nelle prenotazioni delle vacanze online. Marco Camisani Calzolari testimonial. Consigli per ...