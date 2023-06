Casal Palocco | stasera la fiaccolata per Manuel | orario e percorso

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 25 giugno 2023) Ostia – Si svolgerà questa sera lain ricordo del piccolo, morto nel tragico incidente dia seguito dello scontro tra la Smart e la Lamborghini. Un dramma troppo recente per poter scomparire dai cuori della comunità, ancora sconvolta da un dolore che probabilmente non farà mai. Ed è proprio quella comunità che, tra poche ore, gli darà l’ultimo saluto: gli organizzatori invitano i partecipanti ad indossare una maglietta bianca per ricordarlo e a portare una candela per illuminare il cielo. Lacomincerà alle 19, con ilche partirà in via di Macchia Saponara 247/249, sede dell’asilo che il piccolo frequentava, e proseguirà in via Timocreonte. Successivamente, alla chiesa di San Timoteo in via Apelle, ci sarà un momento di preghiera per ...