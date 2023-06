Carlos Augusto | l’Inter si è mossa! Idea contropartita per Monza – TS

(Di domenica 25 giugno 2023)pensa acome eventuale sostituto di Gosens. Di seguito le informazioni riportate da TuttoSport sulla trattativa nerazzurra col. INTERESSE – La possibile partenza di Robin Gosens, corteggiato dall’Union Berlino (vedi articolo), lascerebbe un posto libero nella corsia di destra del. Secondo quanto emerge dalle pagine di TuttoSport, un profilo sarebbe già pronto a subentrare. La dirigenza nerazzurra, infatti, si è mossa verso il classe ’99. Il nome del centrocampista delpiace in Viale della Liberazione, dove c’è fiducia per un dialogo con l’Amministratore Delegato Adriano Galliani. Non è escluso che nella trattativa ilpossa accettare l’introduzione di una ...

Il Monza ha fissato il prezzo per, seguito dall'Inter ma anche da diversi club inglesi e tedeschi: i brianzoli per la cessione del brasiliano chiedono circa 30 milioni di euro, riporta Dazn. Una somma che al momento ...Commenta per primo La Fiorentina sfida l' Inter sul mercato: Aleksa Terzic può lasciare la Viola che, secondo La Nazione , sta provando a inserirsi perdel Monza .Il prescelto con l'addio di Gosens è, profilo monitorato da diversi mesi da Marotta, Ausilio e Baccin che lo hanno seguito anche in diverse occasioni dal vivo all'U - Power Stadium ...

La Nazione apre le sue pagine sportive con il nome di Carlos Augusto in ottica Fiorentina. "Che tentazione", è il titolo del quotidiano che aggiunge come il club viola abbia messo ...Il Monza sta lavorando per alzare il livello del lato destro, con l'obiettivo di evitare di abbassare troppo i giri del motore: Pasquale Mazzocchi è uno dei nomi seguiti e Carlos Augusto è sul taccuin ...