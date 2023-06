Carcasse di moto e plastica trovate su una spiaggia nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Volontari, cittadini comuni e amministratori locali: è la squadra scesa in campo questa mattina presso la spiaggetta di ponte Agostinella a Torre del Greco (Napoli) per ripulire l’arenile pubblico posta a ridosso della zona di San Giuseppe alle Paludi. Qui i responsabili dell’associazione Eco Culturale hanno organizzato una pulizia straordinaria, con il patrocinio del Comune, ente che si occuperà poi di conferire i rifiuti recuperati dall’acqua, sugli scogli e nelle parti non distanti dalla battigia. Alla fine della giornata si contavano una decina didirini, parti di reti e funi, materiale legnoso, materassi, diversi oggetti ine perfino un vecchio albero di Natale. A partecipare in prima persona alla raccolta il sindaco della città vesuviana, Luigi Mennella, che a fine giornata ...