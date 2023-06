Cappella Speranza | riapertura e intitolazione alla patrona dei Carabinieri

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto Questo pomeriggio, l'amministrazione comunale di Avellino ha tenuto una cerimonia per ladella Chiesa dell'Immacolata ai Platani, la storica. "È stata l'occasione- commenta il sindaco Gianluca Festa- per intitolarla"Virgo Fidelis",dell'Arma dei. Una gran bella occasione anche per riammirare la semplicità e la sobrietà di uno dei luoghi di culto più frequentati dai residenti di questa parte di città. Grazie ai lavori di riqualificazione e recupero messi in campo dCuria, oggi gli avellinesi si sono finalmente riappropriati di un luogo così suggestivo e così amato dnostra comunità".