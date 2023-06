Capitan Tamberi alza il trofeo | festa azzurra!

A Chorzow la grande festa dell'atletica azzurra, che allunga il momento d'oro avviato a Tokyo vincendo gli Europei a squadre. Le foto della ...sulle note dei ricchi e poveri Allora, dopo che- circondato da tutti i compagni di squadra schierati a "centrocampo" - ha alzato il trofeo degli Europei, gli altoparlanti del ...Storico risultato a Chorzow, in Polonia: l'Italia, per la prima volta, vince gli Europei a squadre. Gli azzurri guidati daGimbo- che torna alle gare dopo nove mesi e si impone nell'altro con un significativo 2.29 - in una rassegna nata come Coppa Europa nel 1965, pur con format e numero di Nazioni ...

Mai così bella: l'Italia di capitan Tamberi per la prima volta regina d'Europa La Gazzetta dello Sport

Mentre gli azzurri dell'atletica freschi vincitori degli Europei a squadre stavano festeggiando il titolo, dagli altoparlanti del Silesian Stadium è partito "Sarà perché ti amo", ma in una versione ri ...Gli azzurri, a Chorzow, arrivano dove mai in 58 anni davanti alla Polonia padrona di casa e alla Germania. Nell’ultima giornata successi di Gimbo nell’alto (2.29) e di Weir nel peso (21.59) ...