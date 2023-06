Cantanti TIM Summer Hits 25 giugno | chi salirà sul palco e come guardarlo in diretta streaming

(Di domenica 25 giugno 2023)TIM. Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, torna dal 25in prima serata su Rai 2 il programma che andrà in onda per sei puntate presentando al pubblico i successi musicali dell’estate.TIM25, chisulA condurre le serate saranno Andrea Delogu e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Summer Hits . Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, torna dal 25 giugno in prima serata su Rai 2 il programma che andrà in onda per sei puntate presentando al pubblico i ...Condotto da Andrea Delogu e Nek 'Summer Hits' animerà Piazza del Popolo a Roma (17 - 18 - 19 giugno) e Piazzale Fellini a Rimini (6 - 7 - 8 luglio). E sarà in onda su Rai 2 - in contemporanea su ...che si esibiranno sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Blanco Andrea ... 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind Tre,, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e ...

Tim Summer Hits 2023, la scaletta del concerto a Roma su Rai2: cantanti e orari Fanpage.it

Prende il via stasera su Rai 2 Tim Summer Hits 2023: ecco la scaletta ed i cantati che si esibiranno nella prima delle sei serate.Cantanti TIM Summer Hits 25 giugno 2023, chi salirà sul palcoscenico di Piazza del Popolo e come guardarlo in diretta streaming.