Una gara surreale, che ha incuriosito il pubblico diventando immediatamente virale sul web. Labelga didel peso Jolien Maliga, è stata costretta a disputare la gara dei 100 ostacoli nella seconda giornata degli Europei di Atletica Leggera a Cracovia , per far guadagnare ...La 23enne trentina delle Fiamme Azzurre,europea under 23 di specialità a Tallinn 2021, ... Ancora un argento va a Daisy Osakue, fantastica neldel disco. Con la misura di 64.35 metri,...Ottime prestazioni dal manipolo dei biancoverdi ai Campionati Italiani Individuali Promesse (Under 23) su pista che si sono svolti lo scorso ...

Campionessa di lancio del peso costretta a correre i 100 ostacoli: il video è virale Corriere dello Sport

Una gara surreale, che ha incuriosito il pubblico diventando immediatamente virale sul web. La campionessa belga di lancio del peso Jolien Maliga, è stata costretta a disputare la gara dei 100 ostacol ...La 10ª edizione si è svolta al circolo ufficiali Marina. Il vincitore ha preceduto sul podio Donati e Capurro.