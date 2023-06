Camerieri spingono l' auto in panne dopo la serata di lavoro al matrimonio | Bruno e Nicola travolti e uccisi sul viadotto | avevano 23 e 60

(Di domenica 25 giugno 2023) Investiti e mortiil turno dialVavalà , di 23 anni, eCallà di 60, erano scesi dall'rimasta in, una Peugeot 204 e sono statida una Bmw che ...

Investiti e uccisi, arrestata la mamma: 'Era ubriaca' L' incidente dopo il matrimonio Le vittime dell'incidente avvenuto questa mattina presto sono dueche avevano appena finito di lavorare ...Le vittime avevano 60 e 23 anni, altre due persone sono rimaste ferite. Il fatto è accaduto a ...Le vittime dell'incidente avvenuto questa mattina presto - presso il Comune di Simbario - sono dueche avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze. Uno dei due è stato ...

Tragedia sulla strada a Simbario, in provincia di Vibo Valentia. Due uomini sono morti in un incidente sul cavalcavia, travolti da una Bmw mentre spingevano l'auto in panne.