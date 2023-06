Cambiano i piani del Napoli? Notizia a sorpresa su Gonçalo Ramos

(Di domenica 25 giugno 2023) Quello estivo si preannuncia il calciomercato dei grandi attaccanti: Osimhen ricercatissimo, ma idelpotrebbero cambiare grazie adel Benfica. Gi attaccanti saranno i grandi protagonisti di questo calciomercato estivo. Sono tanti, infatti, i top club europei alla ricerca di una punta, con ovviamente Victor Osimhen osservato speciale. L’attaccante delpiace moltissimo in virtù della crescita mostrata nell’ultima stagione, certificata dalle 31 reti messe a segno tra campionato e Champions League. Non solo Osimhen, nel mirino del PSG c’è anchedel Benfica Tra i club più interessati all’attaccante nigeriano delc’è sicuramente il PSG che, perso Messi e con Mbappè in bilico, è alla ricerca di un nuovo ...

...spieghiamo che alcuni imputati sono giudicati su un insieme di regole e altri su norme che... più apicale, che gestisce determinati rapporti e si muove su determinati. L'esistenza dei ...... delle connessioni non solo con il PNRR ma con tutti inazionali e regionali di settore, e ... Tra le 5 cause cheil clima sulla Terra, 4 hanno tempi e cicli di decine di migliaia di anni, ...Commenta per primo Arthur è ancora un giocatore della Juventus dopo la fine del prestito al Liverpool . Il brasiliano però non ha un futuro certo a Torino e, secondo Globoesporte , non sarebbe da ...

Juve, su Arthur c'è una nuova ipotesi: cambiano i piani Calciomercato.com

Uno dei peggiori affari della Juventus della storia recente sicuramente è stato il brasiliano Arthur. Il centrocampista ha deluso da tutti i punti di vista.Colpo di scena nel mercato estivo dell'Inter: tifosi senza parole, ecco il big pronto a lasciare i nerazzurri.