California | trovati resti umani | sono dell’attore Julian Sands?

(Di domenica 25 giugno 2023) Nelle scorse orestatiin un luogo selvaggio nel sud della, vicino all’area in cui gli investigatori stanno cercando l’attore britannico scomparso. La notizia diffusa dalla Cnn è stata in parte confermata dal dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in un comunicato stampa: “Degli escursionisti hanno avvisato l’ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scopertonella natura selvaggia del Monte Baldy”. Gli investigatori affermano che l’identificazione deidovrebbe essere completata la prossima settimana. La ricerca divanno avanti da gennaio, quando è partito per una escursione solitaria nelle montagne di San ...

Resti umani sono statiin un luogo selvaggio nel sud della, vicino all'area in cui gli investigatori stavano cercando l'attore britannico scomparso Julian Sands : lo fa sapere la Cnn. "Degli ...Secondo quanto riferisce la Cnn, resti umani sono statiin un luogo selvaggio del monte Baldy, nel sud della, vicino all'area in cui si sono perse le tracce. La ricerca di Sands, ...Sono statiresti umani nella zona in cui sono in corso le ricerche dell'attore britannico Julian Sands, scomparso indallo scorso gennaio. A segnalare alle autorità locali il ritrovamento sono ...

California, trovati resti umani dove è scomparso l'attore Julian Sands la Repubblica

In un luogo selvaggio vicino all'area in cui l'artista britannico veniva cercato, giorni per l'esame del Dna (ANSA) ...Non si hanno notizie da gennaio, da quando l'attore è partito per una escursione solitaria nelle montagne di San Gabriel a nord-est di Los Angeles ...