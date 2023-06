California | trovati resti umani dove è scomparso l' attore Jiulian Sands

Secondo quanto riferisce la Cnn, resti umani sono statiin un luogo selvaggio del monte Baldy, nel sud della, vicino all'area in cui si sono perse le tracce. La ricerca di Sands, ...Resti umani sono statiin un luogo selvaggio nel sud della, vicino all'area in cui gli investigatori stavano cercando l'attore britannico scomparso Julian Sands: lo fa sapere la Cnn. "Degli escursionisti ...... il prezzo è da capogiro Dinosauri, un nuovo esemplare scoperto dai fossilisull'isola di ... sulla costa centrale della. 'Sembrava un po' strano, quasi bruciato', ha raccontato. Non ...

California, trovati resti umani dove è scomparso l'attore Julian Sands la Repubblica

Non si hanno notizie da gennaio, da quando l'attore è partito per una escursione solitaria nelle montagne di San Gabriel a nord-est di Los Angeles ...Il volto affascinante dell'horror Anni 90 è disperso da gennaio dopo un'escursione in montagna Secondo quanto riferisce la Cnn, resti umani sono stati trovati in un luogo selvaggio del monte Baldy, ne ...