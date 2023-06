Calciomercato Milan | tutti pazzi per Guler

(Di domenica 25 giugno 2023), non solo i rossoneri su Arda: il baby fantasista turco nel mirino anche della Liga e delle squadre Red Bull Non c’è soltanto ilsu Arda. Secondo quanto riportato da Marca, sul giovanissimo talento turco del Fenerbahce non ci sono solo i rossoneri. Il Real Madrid è interessato al giovane, così come Siviglia e Barcellona in Liga. Sirene anche della Red Bull, con Lipisa e Salisburgo alla finestra. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

L'intenzione è di chiudere questa settimana, ilrimane alla finestra.Commenta per primo Ultima chiamata per l 'Italia Under 2 1 di Paolo Nicolato . Gli Azzurrini , guidati dal capitano Sandro Tonali, in procinto di lasciare ilper trasferirsi al Newcastle per una cifra di 70 milioni di euro più bonus, affrontano alle 18 alla Cluj Arena di Cluj - Napoca i pari età della Svizzera di Patrick Rahmen , nella seconda ...Inter, i nerazzurri vogliono chiudere il prima possibile con Davide Frattesi: ..., Inter e Juventus si sfidano per avere il centrocampista del Sassuolo. I neroazzurri, però, sono in ...

Il Milan tenta un colpo generazionale: intenzioni concrete per uno dei migliori talenti in circolazione Milan News

Il Milan deve sfoltire la rosa e liberarsi dei suoi esuberi. In cima alla lista ci sono Rebic e Origi, che potrebbero partire entrambi in direzione ...Il Milan ha individuato come potenziale sostituto di Sandro Tonali il giovane Arda Guler. Ma chi è questo baby fenomeno tanti gradito ai rossoneri