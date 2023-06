Calciomercato Milan | rossoneri pronti a pagare la clausola per Guler

(Di domenica 25 giugno 2023)i 17 milioni per larescissoria di Ardadel Fenerbahce: iin vantaggio rispetto alla concorrenza Ilfa sul serio per Arda: il talento turco che ha conquistato mezza Europa, anche il club rossonero che ha deciso di giocare d’anticipo. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, ilsarebbe pronto alaper Arda. La cifra delladaal Fenerbahce di 17,5 milioni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Capace di suscitare agli occhi del nazionale francese un fascino tale da mettere da parte, nell'ordine, il corteggiamento di Paris Saint - Germain, Lipsia e. Al termine di un lungo inseguimento ...2 Novità importanti sul futuro di Arda Guler in arrivo da Sky Sport UK . Secondo l'emittente britannica, ilha deciso di pagare la clausola rescissoria di 17 milioni che permetterebbe al giocatore di lasciare il Fenerbahce. Parallelamente, i rossoneri stanno portando avanti con profitto le trattative ..., Sangaré del PSV Eindhoven fra i candidati a prendere il posto di Sandro Tonali: c'è la concorrenza del Bayern Monaco Si scalda ildel. Come riportato da Rik ...

Tonali al Newcastle, la vera cifra che incassa il Milan Calciomercato.com

Sono chiare le intenzioni dei grandi club che stanno iniziando a preoccupare anche i tifosi del Milan. Dopo la cessione di Tonali anche Theo Hernandez potrebbe andar via ...La trattativa per la cessione di Davide Frattesi sta entrando nelle battute finali: come riporta Fabrizio Romano, i dialoghi tra Sassuolo e Inter si intensificheranno nei prossimi giorni, con l’immine ...