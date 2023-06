Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Taremi del Porto

I due hanno messo piede stasera a San Siro, ma non per motivi calcistici, e soprattutto non per il. Maldini e Ibrahimovic hanno presenziato stasera al primo dei quattro concerti che vedono ...Commenta per primo Accostato a, Lione e Juventus, Christian Pulisic è destinato a diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Trasferitosi al Chelsea nel 2019 (i Blues lo han pagato 64 milioni di euro al ...1 Esattamente come l'anno scorso, l'Inter ha deciso di puntare tutto su Romelu Lukaku . Il programma è delineato, dopo i rumors che lo hanno accostato al, calciatore e club hanno dialogato per definire le mosse future, con Big Rom che ha ribadito di voler proseguire in nerazzurro, sia al club che alle persone che gli sono accanto. Insomma, al di ...

L'uscita dalla Champions, gli addi di Ibrahimovic, Maldini e Massara, la partenza di Tonali: il Milan deve ripartire da capo.Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso sul calciomercato del Milan all'interno del suo editoriale: "Mancato l’obiettivo Thuram, che è ...