Calciomercato Milan | occhi di nuovo su Loftus-Cheek

(Di domenica 25 giugno 2023) Ildelè in costante aggiornamento, e tra gli obiettivi per il centrocampo sembra essere tornato in corsa Ruben. Già prima dell’avvicendamento nei piani alti della società rossonera ci fu un forte interesse del club di via Aldo Rossi nei confronti del centrocampista del Chelsea, e adesso il nome del mediano inglese si può riproporre come possibile innesto in mezzo al campo.: contatti perCome riferisce Sportitalia, ilavrebbe riavviato i contatti con il Chelsea per Ruben, ditra gli obiettivi delrossonero. In virtù dell’addio di ...

Commenta per primo Napoli, Inter,e Aston Villa. Secondo Bild sono questi i quattro club interessati a Thomas Meunier, esterno destro in scadenza con il Borussia Dortmund. L'ex Psg è sotto contratto con i gialloneri fino al 2024.LA MOSSA - Il, che sta monitorando la pista da tempo, è intenzionato a fare una prima mossa: in settimana infatti, i rossoneri proveranno a parlare con gli Hammers della situazione riguardante ...I due hanno messo piede stasera a San Siro, ma non per motivi calcistici, e soprattutto non per il. Maldini e Ibrahimovic hanno presenziato stasera al primo dei quattro concerti che vedono ...

Il centrocampista accetterebbe il trasferimento in rossonero, ma se l'offerta fosse la stessa e toccasse a lui privilegerebbe chi lo ha cercato per primo.Tanti i nomi che vengono accostati al Milan in questa sessione estiva di mercato: dalla difesa all'attacco, la squadra rossonera dovrà riparare i buchi ...