Calciomercato Milan – Inter in vantaggio su Frattesi | ma…

I petroldollari stravolgono ilitaliano. Dopo Sandro Tonali, pagato a peso d'oro dal Newcastle di proprietà del fondo ... Inseguito da Inter, Juventus e, SMS potrebbe però andare ...LA POSIZIONE DEL- In lizza per aggiudicarselo c'è, come dicevamo, pure il, che col Chelsea ha avuto ripetuti incontri nelle ultime settimane e con diversi temi in agenda. Dal pressing ...Commenta per primo La Lazio vuole Milos Kerkez dell' AZ Alkmaar . L'exha segnato ai biancocelesti in Europa ed è il profilo perfetto per il ruolo di terzino sinistro di una squadra di Sarri . La trattativa è partita. Lo scrive Sky Sport.

Nella giornata di lunedì 26 la UEFA, tramite la camera di controllo finanziario, deciderà se ammettere sia Milan che Tolosa, rispettivamente, in Champions ed Europa League o estromettere i francesi. S ...Blog Calciomercato.com: Se hai una Ferrari e vuoi correre per vincere, ma Leclerc ha l'influenza o hai scelto di licenziarlo, non metti alla guida il migliore dei tuoi ingegneri, ...