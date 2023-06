Calciomercato Milan – Ecco il piano per Frattesi | ‘jolly’ Colombo

1 Luka Romero può scatenare l'ennesimo derby di mercato trae Inter. L'argentino, secondo Sportitalia, piace anche all'Inter e non solo al club rossonero.1 Sky conferma quanto raccontato ieri da.com: ilsegue Florentino Luis, centrocampista portoghese del Benfica. La richiesta del club lusitano sarebbe di 30 milioni di euro.2 Nella giornata di oggi diversi rumours hanno raccontato di una trattativa trae Fenerbahce per Rebic. Secondo quanto risulta, Ante ha sicuramente diversi estimatori in Turchia ma al momento nessuna offerta è arrivata in via Aldo Rossi.

Milan: gli 80 milioni incassati per la vendita di Tonali permettono ai rossoneri di puntare con maggior decisione su Pulisic e Chukwueze. Non impossibile arrivare a Scamacca del West Ham e a Morata, ...Con in arrivo i 70 milioni di euro provenienti dalla cessione di Tonali al Newcastle, il Milan sta lavorando per rinforzare la rosa a cominciare dal centrocampo visto che a Pioli servono due calciator ...