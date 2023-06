Calciomercato Milan – Dalla Spagna | quindici squadre su Guler

(Di domenica 25 giugno 2023)è il giocatore che in questo momento è più vicino al, ma in questoè anche il sogno di mezza Europa.

LE ULTIME - Con un post su Instagram il centrocampista delsi è mostrato a casa in stampelle. 'Ogni giorno, un passo in più', il suo messaggio, a ricordare che il tempo per il rientro è lungo, ..., non solo i rossoneri su Arda Guler: il baby fantasista turco nel mirino anche della Liga e delle squadre Red Bull Non c'è soltanto ilsu Arda Guler. Secondo quanto riportato ...L'intenzione è di chiudere questa settimana, ilrimane alla finestra.

Calciomercato, Milan scatenato: vende Tonali e al suo posto compra… Il Milanista

CALCIOMERCATO MILAN - Sandro Tonali è pronto a sbarcare in Premier League. Dopo l'Europeo Under21, il calciatore volerà per indossare la maglia del Newcastle. Una scelta ...Oltre 300 reti tra squadre di club e Nazionale, ha vinto 2 Champions, 3 scudetti e il Mondiale in Germania. Qual è il primo ricordo di ...