Calciomercato Milan – Da Openda a Scamacca | gli obiettivi per l’attacco

Commenta per primo L'Inter si sta muovendo per assestare i primi colpi di mercato. I prescelti sono Thuram , Bisseck e Azpilicueta , mentre per il quarto, Frattesi , c'è da battere ilCommenta per primo Rafael Leao si è legato alfino al 2028 dopo una lunga trattativa e un rinnovo di contratto che ha fatto felici i tifosi rossoneri. Accanto alla carriera da calciatore però il portoghese porta avanti anche quella da ...... nel caso riuscisse a cedere Lukaku (magari al, insidiatosi nel continuo derby di mercato ... e con profitto in campo, De Ligt, ma nel calcio e nelnon esistono certezze ...

L'inglese e i rossoneri si piacciono. Sul tavolo c'è anche l'olandese che può fare il centrale e costa 18 milioni ...Kamada, Guler, Chukwueze, Loftus-Cheek... ma il limite massimo per la prossima stagione sarà di due extracomunitari da poter aggiungere alla ...