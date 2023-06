Calciomercato Milan | conferme su Florentino | la richiesta del Benfica

È un ciarlatano, non mi stupirebbe se alla fine andasse al'., per il centrocampo piace Florentino Luis, classe 1999 del Benfica: la richiesta è 30 milioni Ildelè pronto ad entrare in azione. Come riferito da Gianluca Di ...Milinkovic - Savic e Cataldi (LaPresse) -.itCon la cessione di Tonali però ilè tornato a pensarci, fa parte degli obiettivi rossoneri per il centrocampo. Pioli lo conosce, lo ha ...

Milan, piace Florentino del Benfica per il centrocampo: contatti con l'entourage Sky Sport