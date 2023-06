Calciomercato Fiorentina | Jovic verso la Turchia | chi al suo posto?

(Di domenica 25 giugno 2023) Nonostante il buon calcio giocato dalladi Vincenzo Italiano, questa stagione ai gigliati è mancato un bomber nonostantee Cabral: il primo, più del secondo, pare essere sul piede di partenza già da questa sessione di. In particolare, sull’attaccante ex Real Madrid si è fiondato il Galatasaray. I freschi campioni diavrebbero offerto allacirca 8 milioni per arricchire il loro parco attaccanti che vede tra gli altri Icardi e Mertens. A queste cifre, con ogni probabilità, Lukacontinuerà a vestire la maglia viola ma Commisso, insieme agli uomini di mercato della società, stanno già battendo delle piste per ogni eventualità., un nome nuovo per sostituire ...

Secondo i media turchi, il Galatasaray avrebbe convinto laa chiudere il trasferimento per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, mentre Jovic firmerebbe per la squadra turca con uno ...Commenta per primo Il Secolo XIX parla dell'interesse dellaper Dimitris Nikolaou , difensore dello Spezia che quest'anno ha raggiunto trentanove presenze e un gol. Il club viola lo ha sondato già l'anno scorso e al momento sul greco ci sarebbero ...La, non convinta appieno dal rendimento di Jovic e alla ricerca di una valida alternativa di Cabral, ci fa più di un pensiero, alla pari di una Roma orfana per diversi mesi dell'...

Bologna, prezzo fissato per Orsolini: Fiorentina alla finestra Calciomercato.com

Si avvicinano i Mondiali femminili di calcio, in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La partenza per Auckland è prevista per il 5 luglio, ma ...Possibile nuovo duello di calciomercato tra Milan e Inter ... Felsinei che pensano a Cancellieri o Kabic per sostituire Orsolini, finito nel mirino della Fiorentina. La Viola potrebbe cedere uno tra ...