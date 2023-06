Calciomercato | Duvan Zapata cambia squadra | destinazione a sorpresa

Commenta per primoZapata sembra a un passo dal lasciare l'Atalanta. Secondo La Nazione , la suggestione più concreta al momento è quella che porta il colombiano verso la Fiorentina . Il club di Commisso , già a ...Commenta per primo L'Atalanta inizia a cautelarsi sul mercato in vista della possibile cessione di Rasmus Hojlund su cui c'è il Manchester United e/o diZapata non più centrale nelle idee di Gasperini. Secondo la stampa spagnola piace El Bilal Touré , attaccante classe 2001 del Mali con 7 gol e 2 assist all'attivo in 21 presenze con l'Almeria.Commenta per primo L'attaccante colombiano dell'AtalantaZapata , reduce da una stagione con più bassi che alti, rivela le sue amicizie nello spogliatoio nerazzurro dopo cinque anni a Bergamo: 'Qui mi trovo bene con tutti, anche se è normale avere un ...

Atalanta, Zapata in partenza: ecco dove potrebbe andare Calciomercato.com

L'Atalanta sarebbe al lavoro anche sul fronte uscite: per Zapata, un club di Serie A avrebbe bussato alla porta del presidente Percassi ...Il calciomercato della Fiorentina non è ancora entrato nel vivo, ma la sensazione è che certe operazioni possano sbloccarsi con le cessioni di Igor e Amrabat. Il brasiliano è ...