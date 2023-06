Calciomercato Cagliari | c’è l’interesse per Jankto

(Di domenica 25 giugno 2023), possibile ritorno in Italia per Jakub, che piace a Ranieri, già suo ex allenatore alla Sampdoria Ilcontinua a seguire diversi profili per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. Uno dei nomi circolati nelle ultime ore è quello del centrocampista ceco Jakubche Ranieri conosce bene dai tempi della Sampdoria e soprattutto che apprezza molto. Il giocatore tornerà al Getafe dopo il prestito allo Sparta Praga con ilche proporrà agli spagnoli un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Lo riporta L’Unione Sarda. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

... con le tre neopromosse (Frosinone, Genoa e) al lavoro per creare un organico all'altezza ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...Una frenata legata alla volontà deldi non spendere cifre folli.Sampdoria, si complica l'affare Gabbiadini Dal proprio canto, la Sampdoria non è disposta a lasciar andare l'......molti i milioni che 777 Partners hanno investito in questa prima parte di sessione di... Gabbiadini si allontana dalArticolo successivo Mercato Spezia, Dragowski si avvicina all'...

In attesa delle presentazioni ufficiali, in programma dopo il 1° luglio, Leandro Greco ha iniziato a studiare i giocatori che potrebbe allenare nella prossima stagione di Serie C, al via il 20 agosto ...Jakub Jankto potrebbe tornare in Serie A dopo la sfortunata parentesi allo Sparta Praga: trattativa avviata tra Cagliari e Getafe Jakub Jankto potrebbe tornare in Serie A durante la sessione estiva di ...