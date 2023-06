Calcio | Gravina | “Fondamentale avere società che investano sui giovani”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023) Gabriele, presidente della Figc, ha preso la parola in occasione dell’inaugurazione del rinnovato campo sportivo di Treia, in provincia di Macerata (Marche), intitolato a Leonardo Capponi, 13enne deceduto 18 anni fa a causa di un incidente: “Una giornata come questa per me è una festa, è la vera essenza deldato che si inaugurano impianti a disposizione dei. Durante gli anni della pandemia tanti ragazzi si sono chiusi in sé stessi“. Leonardo Capponi è stato poi ricordato dai familiari: “Era una ragazzo buono con la passione per ile che amava la vita. Anche grazie all’intitolazione di quest’impianto potrà continuare a vivere nella memoria di tutti“.ha infine aggiunto: “La funzione sociale delè il risultato più importante. A volte non ci ...