Calcio | Arsenal Arteta ' Possiamo vincere Premier | Psg? Qui sono amato'

Rumors di mercato hanno parlato di un interessamento del Psg per Arteta: "Posso solo dire che sono felice all'. Mi sento amato, apprezzato dai nostri proprietari, Stan e Josh (i due Kroenke, ...... Pronostici per oggi, domenica 25 giugno 2023in TV oggi, domenica 25 giugno 2023 Programma delle partite del 25 giugno 2023 ARGENTINA LIGA PROFESIONAL Lanus - Talleres Cordoba 01:00...Sarri aveva dato l'assenso a Torreira come regista, facendosi poi suggestionare dall'opzione Jorginho (ma non è detto che lasci l'a condizioni favorevoli). Considera Gedson Fernandes adatto ...

Calcio: Arsenal. Arteta 'Possiamo vincere Premier, Psg Qui sono ... Tiscali

I Gunners pronti a cedere il classe 2002 dopo l'ottima stagione in prestito al Reims in Ligue 1 ...Attaccante esterno, 3 gol e 4 assist nella Premier Under 18, passaporto inglese: è la grande promessa degli Spurs, che gli hanno già fatto firmare un contratto da professionista anticipando le mosse d ...