Cagliari | ag Nandez | 'Abbiamo deciso di andare a cercare una proposta importante | il Presidente lo sa'

Le parole di Pablo Bentancur, agente di Nahitandel, sul futuro del centrocampista uruguaiano Pablo Bentancur, agente di Nahitanha parlato ha parlato del futuro del centrocampista del. Di seguito le sue parole. "Per ...I dettagli Pablo Bentancur, agente di Nahitan, ha parlato a a LaLaziosiamonoi del futuro del centrocampista del. PAROLE - "Per ilquesti sono stati due anni durissimi. Anche ...Partiamo dal prezzo pregiato, Nahitan, che fino a qualche mese fa era certo di non ... Deiola, Makoumbou e Kourfalidis sono certi di far parte della rosa del, mentre in bilico troviamo ...

Bentancur, agente di Nandez, ha confermato l’addio del suo assistito al Cagliari intervistato da LaLaziosiamonoi. Il centrocampista piaceva in passato anche all‘Inter: «Ho parlato con il Presidente e ...Cagliari-Nandez – Il Cagliari, dopo la stagione passata in Serie B, è stata nuovamente promossa in Serie A dopo aver vinto la finale dei playoff contro il Bari. La società rossoblù sta lavorando sul m ...